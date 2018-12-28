Генштаб существенно усилил группировку войск на потенциально опасных направлениях

По словам Муженко, за время действия военного положения большое внимание было уделено вопросам территориальной обороны и произошло усиление группировок кадровыми частями ВСУ.

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко заявил о существенном усилении группировки войск на потенциально опасных направлениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам во время брифинга во Львовской области.

«В ходе мероприятий военного положения нам удалось оценить свои способности и мы способны сегодня создавать соответствующие межвидовые группировки войск на потенциально опасных направлениях с определением определенного комплекта соединений и воинских частей для необходимого реагирования при угрозе и усиления соответствующих направлений, если это будет необходимо», - отметил он.

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Кроме того, по словам Муженко, в Украине проверена способность воинских частей выполнять задачи в различных условиях местности на разных направлениях.

«Осуществлено реальное усиление на некоторых направлениях наших группировок», - подчеркнул начальник Генштаба.

Также, как отметил Муженко, осуществлена подготовка оперативного резерва первой и второй очереди, а также территориального резерва - проведен ряд учений с бригадами территориальной обороны. «На сегодняшний день мы способны выполнять те задачи, которые на нас возложены государством и украинским народом», - подчеркнул начальник Генштаба.

«Мы достаточно подготовлены и понимаем угрозы, которые есть в отношении Украины, потенциально опасные направления, и проводим соответствующие мероприятия», - отметил он, добавив, что за время действия военного положения большое внимание было уделено вопросам территориальной обороны и произошло усиление группировок кадровыми частями ВСУ.

Как сообщал УНИАН, военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей, длился 30 суток - с 14.00 26 ноября в 14.00 26 декабря.