На Донбассе сегодня затишье – штаб
На Донбассе с начала суток по состоянию на 12.00 обстрелов позиций Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил во время брифинга.
«С начала этих суток периода по состоянию на 12:00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано», - отметил спикер.
По его словам, обстановка на линии фронта является полностью контролируемой украинскими подразделениями Объединенных сил.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 20 раз обстреляли позиции Объединенных сил, трое украинских военных получили ранения.