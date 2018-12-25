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На Донбассе сегодня затишье – штаб

15:28, 25 декабря 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

На Донбассе с начала суток по состоянию на 12.00 обстрелов позиций Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк сообщил во время брифинга.

«С начала этих суток периода по состоянию на 12:00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано», - отметил спикер.

По его словам, обстановка на линии фронта является полностью контролируемой украинскими подразделениями Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 20 раз обстреляли позиции Объединенных сил, трое украинских военных получили ранения.

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Теги: #война на Донбассе#ситуация на Донбассе