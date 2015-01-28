Штаб Рината Ахметова поможет мирным жителям на линии огня

– Машины везут полный комплект продуктов для того, чтобы собрать 25 тысяч продуктовых пакетов, - рассказал волонтер Гуманитарного штаба Максим Ровинский. – Эта помощь предназначается жителям и переселенцам в прифронтовых городах – Авдеевка, Дебальцево, Тельманово, Марьинка. Груз едет на логистический склад в Мариуполе, после чего будет распределен для раздачи населению указанных территорий. Ринат Ахметов поставил задачу помогать мирным жителям, которые живут в городах практически на линии огня.

В течение последней недели января в рамках 14-го Гуманитарного рейса Рината Ахметова в Донецкую и Луганскую области планируется доставить 126 тысяч продуктовых наборов для мирных жителей Донбасса.

Всего в рамках 14-го Гуманитарного рейса 210 большегрузных автомобилей доставят 3 900 тонн гуманитарной помощи. Это позволит сформировать 250 тысяч продуктовых наборов и отправить их в пункты выдачи на подконтрольных и неподконтрольных украинской власти территориях, а также в города на линии огня.

Добавим, что 26 января Гуманитарный штаб Рината Ахметова начал выдачу продуктовых наборов в Дебальцево (Донецкая область). Несмотря на активные боевые действия, туда уже удалось завезти 1 500 продуктовых наборов для мирных жителей. Их раздают наиболее незащищенным категориям граждан в случае отсутствия обстрелов в непосредственной близости от пункта выдачи.

Кроме того, в Донецкой области также работает пункт в Курахово, который обеспечивает помощью жителей других городов, расположенных на линии огня – Марьинки и Красногоровки.