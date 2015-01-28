Силам АТО в районе Дебальцево котел не угрожает - волонтер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил волонтер, координатор проекта «Вернись живым» Виталий Дейнега на пресс-конференции в Киеве.

«По Дебальцево ситуация сейчас такая, что группировка вокруг него со стороны боевиков сравнимая с нашей (украинской - УНИАН), а для ведения наступательных действий соотношение сил должно быть 3 к 1 или больше, поэтому здесь возможны какие-то отдельно взятые операции с обеих сторон, и однозначно будут обстрелы и война артиллерией», - сказал он.

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«В ближайшие дни организации нового котла и повторения Иловайска ожидать не стоит, но сейчас нашим военным нужны беспилотники, артиллерийские дальномеры, метеостанции. Это сейчас на первом плане. И борьба с диверсионно-разведывательными группами, то есть нужны тепловизоры, приборы ночного видения», - сообщил Дейнега.