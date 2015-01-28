Боевики из «Градов» обстреляли вокзал в Дебальцево – штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Террористы нанесли удары из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по железнодорожному вокзалу в Дебальцево», - сказал он.

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«Из-за попытки боевиков захватить город там уже шестой день отсутствует водо-, электро - и теплоснабжение», - добавил Лысенко.

Ранее сообщалось, что в Авдеевке, которая находится недалеко от Донецка, несколько дней не умолкает артиллерия. Город находится под контролем Украины и усиленно обстреливается со стороны боевиков. 26 и 27 января обстрел был настолько сильным, что разрушение появились почти во всех районах города. Снаряды попали в жилые дома, магазины, больницы, библиотеки, детский сад.