Силы АТО уничтожили танк и пушку «Нона» боевиков – Минобороны

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны.

«По информации пресс-центра оперативного командования «Север», за сутки личным составом этого органа военного управления в зоне проведения антитеррористической операции уничтожено: 1 танк террористов, 1 САУ и 1 САО 2С9. Количество убитых и раненых боевиков уточняется», - говорится в сообщении.

«Противник продолжает интенсивные артиллерийские обстрелы позиций войск сектора, следует ожидать дальнейших попыток противника с установления контроля над отдельными участками местности в районе ответственности войск ОК «Север»», - отмечают в Минобороны.

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За сутки зафиксировано 41 обстрел позиций войск сектора. Наиболее напряженная ситуация остается в районе населенных пунктов Станица Луганская, Счастье, Нижнее, Крымское, Трехизбенка. Под обстрел попал личный состав, который выполняет боевые задачи в районе населенных пунктов Крымское, Станично-Луганское, Трехизбенка, Макаров, Ольховая, Счастье. Незаконные вооруженные формирования трижды открывали огонь из РСЗО БМ-21 «Град», 33 раза из ствольной артиллерии и минометов, в других случаях из стрелкового оружия.