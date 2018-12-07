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Путин может устроить "военную прогулку" в Киев - волонтер

12:09, 07 декабря 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

После слабой реакции мирового сообщества на агрессию России в Грузии, аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, президент РФ Владимир Путин может пойти на полномасштабное вторжение в Украину и "устроить военную прогулку в Киев".

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Об этом заявил известный волонтер и блогер Юрий Касьянов во время чата в "Главреде".

"И он это сделает, как только будет уверен, что мы не будем сопротивляться", - подчеркнул он.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что НАТО не собирается воевать с Россией и не будет воевать с ней, даже если она оккупирует всю Украину.

"Конечно, присутствие кораблей НАТО в Черном море вызывает и будет вызывать истерическую реакцию России, потому что это элементы политической пропаганды. Но НАТО нам ничем не поможет ни в Черном море, ни на сухопутной территории Украины. Защищать свою свободу и независимость мы будем сами", - добавил Касьянов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия имеет опасное количество кораблей в Черном море, что может угрожать странам - членам НАТО.

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Теги: #Украина#НАТО#Россия