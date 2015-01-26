В Счастье Луганской области сегодня ранены 2 мирных жителя
13:31, 26 января 2015Война
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Сегодня из-за обстрела боевиками Счастья Луганской области были ранены 2 мирных жителя.
REUTERS
Как сообщила на своей странице в соцсети начальник пресс-службы главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай, 26 января дважды со стороны поселка Веселая Гора (подконтрольного "ЛНР") был произведен артиллерийский обстрел в направлении ул. Приозерная, профилактория, стадиона и района теплоэлектростанции в Счастье. В результате обстрела получили ранения местные жители - супруги (1960, 1969 годов рождения).
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Также повреждены тепломагистраль, газопровод, электросеть и здание по ул. Республиканская, 2-А. Данный факт зарегистрирован.
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