Террористы всю ночь обстреливали Станицу Луганскую и Счастье - Москаль

Террористы всю ночь интенсивно обстреливали из артиллерии, минометов и «Градов» Станицу Луганскую.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля, были лишь небольшие (на 20 – 30 минут) перерывы.

Выставленные на холме за Северским Донцем (контролируемая боевиками территория) установки «Град» и пушки, которые стреляют по жилым кварталам прямой наводкой, видно невооруженным глазом. В поселке десятки поврежденных и разрушенных домов, некоторые пылают до сих пор. Спасатели выехать на гашение пожаров не могут из-за постоянных боевых действий, говорится в сообщении.

В Станице Луганской нет ни света, ни газа, ни воды, ни тепла. Критическая ситуация сложилась в микрорайоне Кондрашевка, который обстреливается особенно интенсивно.

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Местные жители, которые остались в поселке, выехать в безопасную местность не имеют возможности. Последствия ночных обстрелов (количество разрушенного жилья, пострадавших среди мирных жителей) установить пока невозможно.

Интенсивным обстрелам на протяжении ночи подверглось также Счастье. Боевики стреляли из «Градов» и артиллерии со стороны оккупированного «ЛНР» села Веселая Гора. На трех улицах в центральной части Счастья разрушены и повреждены жилые дома, под обломками одного из них погибла 58-летняя женщина.

Теплоэлектростанция Счастья не пострадала, однако полгорода обесточено из-за обрыва линий электропередач. Снарядами разбит центральный коллектор, потому значительная часть Счастья осталась без центрального тепла. Ремонтные бригады устанавливают масштабы разрушений и возможность скорейшего возобновления света и тепла. Сейчас в Счастье – 9 градусов мороза.

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«Жители Станицы и Счастья пережили за вчерашний день и прошлую ночь настоящий ад, - заявил Москаль. – Разрушены дома, разбита инфраструктура, отсутствие тепла, света, воды, погибшие люди – все это последствия «русского мира», который Россия через наемников и своими регулярными войсками несет соседям за то, что они хотят жить в нормальной независимой стране».