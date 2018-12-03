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В течение суток боевики из гранатометов трижды обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

19:24, 03 декабря 2018
Война
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. В штабе также отметили, что боевики продолжают применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

"Враг открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что недалеко от Донецка. По опорному пункту наших войск вблизи Крымского российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, а на подступах к Троицкому - стреляли из противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

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Теги: #Донбасс#обстрел