В течение суток боевики из гранатометов трижды обстреливали позиции ВСУ на Донбассе

Оккупанты продолжают применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

В течение текущих суток, 3 декабря, российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. В штабе также отметили, что боевики продолжают применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

"Враг открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что недалеко от Донецка. По опорному пункту наших войск вблизи Крымского российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, а на подступах к Троицкому - стреляли из противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.