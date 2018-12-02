Сутки на Донбассе: враг бил из запрещенного вооружения, двое боевиков ликвидированы

В ходе боевых действий первого декабря ни один украинский военнослужащий не пострадал.

В течение минувших суток, первого декабря, российско-оккупационные войска 15 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на востоке Украины. Противник трижды применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельське, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединское.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал оборонительные укрепления ОС вблизи Крымского, Песков и Невельского.

В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

По данным разведки, первого декабря, двое оккупантов были уничтожены и еще одного - ранили.

Как сообщал УНИАН, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе перешли на зимнее время работы.