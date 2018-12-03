У Путина прокомментировали заявление Порошенко о планах России захватить Бердянск и Мариуполь
В Кремле считают, что заявление президента Украины Петра Порошенко о планах России захватить Бердянск и Мариуполь является абсурдным и попыткой Киева провоцировать напряженность.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
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«Это абсолютно абсурдное заявление. Собственно, еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность. Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов в Украине», - сказал он.
«Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывает. Это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение», - подчеркнул Песков.
Ранее президент Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия пытается получить наземный коридор от оккупированного Донбасса в аннексированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.