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У Путина прокомментировали заявление Порошенко о планах России захватить Бердянск и Мариуполь

12:02, 03 декабря 2018
Война
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В Кремле считают абсурдным заявление Порошенко о планах России захватить Бердянск и Мариуполь / Фото УНИАН

В Кремле считают, что заявление президента Украины Петра Порошенко о планах России захватить Бердянск и Мариуполь является абсурдным и попыткой Киева провоцировать напряженность.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

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«Это абсолютно абсурдное заявление. Собственно, еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность. Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов в Украине», - сказал он.

«Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывает. Это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение», - подчеркнул Песков.

Ранее президент Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия пытается получить наземный коридор от оккупированного Донбасса в аннексированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.

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Теги: #Россия#Путин#Порошенко