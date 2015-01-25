Миноброны: Армия продолжает наращивать резервы на всех секторах ведения боя

Министр обороны Украины Степан Полторак отмечает, что с целью адекватного реагирования на действия террористических группировок продолжается наращивание резервов практически на всех секторах, где ведутся боевые действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, отметил министр, в пунктах постоянной дислокации продолжается восстановление воинских частей соединений, которые прибыли из зоны АТО.

“Наращиваем группировку, поставляем вооружение, технику, проводим боевое слаживание готовности усилить группировки войск, которые находятся в зоне АТО”, - сказал Полторак.

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Министр отметил также, что осуществляется инженерное оборудование опорных пунктов и позиций ВСУ, созданы дополнительные противотанковые резервы. “Выявляются цели и создается соответствующая система огня для уничтожения противника”, - сказал министр.

Он отметил, что огонь украинские военнослужащие открывают только по проверенным целям и тем целям, которые находятся за пределами населенных пунктов.

Полторак также отметил, что сегодня “моральный дух в Вооруженных Силах удовлетворительный, личный состав к защите государства готов”.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко попросил Полторака во время закрытой части доложить о выполнении его поручения относительно концентрации резервов в районе Дебальцево.