Украинские военные укрепляют блокпосты вокруг Мариуполя

Военные укрепляют блокпосты вокруг Мариуполя. Сил для отражения атак противника в украинской армии достаточно. В этом уверяет пресс-офицер сектора «М» Дмитрий Чалый, передает Громадське.

Пока передислокации боевиков «ДНР» или стягивания их техники ближе к Мариуполю разведка вооруженных сил не зафиксировала.

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В результате обстрелов Мариуполя из РСЗО «Град» в субботу 24 января погибли 30 человек, еще около 100 ранены.

Также при обстреле боевиками блокпостов вблизи Мариуполя в субботу один нацгвардиец погиб, еще трое получили ранения.