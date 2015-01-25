Порошенко созвал экстренное заседание СНБО (прямая трансляция)

Президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Петра Порошенко пройдет сегодня, 25 января, в 11:00.

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Как ранее сообщал УНИАН, вчера Петр Порошенко дал поручение срочно созвать заседание СНБО в связи с ухудшением ситуации на востоке страны.

«Я дал поручение срочно созвать завтра заседание СНБОУ для разработки и внедрения дополнительных действенных шагов в связи со стремительным ухудшением обстановки на Востоке», - отметил глава государства.

24 января боевики начали наступление на Мариуполь с применением систем залпового огня. В результате погибли 30 мирных жителей, в том числе двое детей.

Порошенко назвал убийства мирных граждан в Мариуполе не просто терактом, а преступлением против человечности, подсудимым Гаагскому трибуналу.