Существует явная угроза вторжения и захвата Россией Мариуполя и Бердянска - Украина в ООН

По словам постпреда Украины при ООН, Кремль не намерен останавливать свою агрессивную политику.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко со ссылкой на разведданные заявил, что, по оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Россией украинских городов - Мариуполя и Бердянска.

Об этом он заявил во время экстренного заседания Совета безопасности ООН относительно Украины.

Ельченко не исключил, что Россия будет осуществлять дальнейшую эскалацию ситуации.

«По имеющимся оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска, дальнейших агрессивных действий и провокаций со стороны пограничной службы РФ, ФСБ и ВМС России», - подчеркнул представитель Украины в ООН.

По словам Ельченко, Киев готов осуществлять меры по урегулированию ситуации политико-дипломатическими средствами.

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«Преступный режим Кремля показал, что он не остановит свою агрессивную политику, и готов идти на любые агрессивные действия в отношении Украинского государства», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход российская сторона была проинформирована заранее в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохода через пролив.

Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.