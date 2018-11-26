Существует явная угроза вторжения и захвата Россией Мариуполя и Бердянска - Украина в ООН
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко со ссылкой на разведданные заявил, что, по оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Россией украинских городов - Мариуполя и Бердянска.
Об этом он заявил во время экстренного заседания Совета безопасности ООН относительно Украины.
Ельченко не исключил, что Россия будет осуществлять дальнейшую эскалацию ситуации.
«По имеющимся оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска, дальнейших агрессивных действий и провокаций со стороны пограничной службы РФ, ФСБ и ВМС России», - подчеркнул представитель Украины в ООН.
По словам Ельченко, Киев готов осуществлять меры по урегулированию ситуации политико-дипломатическими средствами.
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«Преступный режим Кремля показал, что он не остановит свою агрессивную политику, и готов идти на любые агрессивные действия в отношении Украинского государства», - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход российская сторона была проинформирована заранее в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.
Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохода через пролив.
Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.