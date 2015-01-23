Силы АТО отбили боевиков с 31-го блокпоста – Семенченко

Об этом сообщил командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко в Facebook.

«Террористы оставили 31 блокпост. Вчера артиллерия ВСУ отработала на пять! Хорошо получив по зубам, террористы и части российских войск во многих местах были отведены от передовых позиций в отдельных районах 25,29,31 блокпостов. Пока части ВСУ, Нацгвардии и батальона Донбасс не вернули блокпост и находятся на своих позициях. Территория свободна. Причины- полностью разрушены все сооружения на территории опорного пункта, зона полностью простреливается с обеих сторон», - сообщает Семенченко.

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Как сообщил УНИАН, вечером 21 января в антитеррористическом центре заявили, что ситуация в районе 29-го и 31-го блокпостов существенно не изменилась. "После того как вчера наступление противника было остановлено, силы АТО наносят артиллерийские удары по позициям нападавших и проводят перегруппировку для восстановления линии разграничения", - отметили в штабе АТО.