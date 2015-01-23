Геращенко назвал теракт в Донецке пиаром РФ на крови

Такое мнение нардеп Антон Геращенко высказал в Facebook.

Он считает, что из центра в Москве поступил приказ на обстрел из миномета жилых кварталов Донецка.

"Из Центра в Москве поступил приказ на обстрел из миномета жилых кварталов Донецка с обязательным условием - гибель мирных жителей, желательно в привязке к общественному транспорту по аналогии предыдущих злодеяния с расстрелом из Градов пассажирского автобуса в Волновахе", - написал нардеп.

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"Исполнители могут честно рапортовать Путину, что его задачи по уничтожению мирных жителей выполнены беспрекословно и точно. Также как и взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске, послужившие причиной начала второй Чеченской войны и первому этапу утверждения эга Путина на людской крови", - добавил Геращенко

Также нардеп отметил, что боевикам важно было максимально использовать пиар-эффект от плена группы украинских военнослужащих, защитников Донецкого аэропорта.

"Однако украинцев не сломать этим пиаром на крови", - резюмировал Геращенко.