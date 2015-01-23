Комбат ПС рассказал, какие помещения донецкого аэропорта под контролем сил АТО

Об этом он сказал в интервью hromadske.tv.

"Было бы преступлением, если бы командование отправило бойцов туда держать эти обломки. Сейчас удерживают помещения, которые обороноспособные. К которым можно доехать и довезти боеприпасы. Все высоты - метеовишка, деспетчерська вышка, пожарная - удерживаются. Помещения, которые в нормальном состоянии и позволяют контролировать территорию аэропорта", - заверил "Черный".

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В новом терминале полностью обвалился второй этаж - бойцов, которые держали оборону, завалило обломками конструкции.

Часть убитых бойцов, по информации комбата, остались под завалами. Надо заходить внутрь и расчищать завалы. Сейчас о вывозе погибших речи не идет, так как на территории аэропорта постоянно идет артиллерийская дуэль.

Также, по его словам, под контролем украинских сил остаются Авдеевка, часть Спартака и Пески.