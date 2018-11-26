На Донбассе боевики 16 раз обстреляли военных, двое ранены

Ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

На протяжении прошлых суток, 25 ноября, оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. В девяти случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook. В ходе боевых действий, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил. "Боевики осуществляли обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское, Майское, Пески, Красногоровку, Чермалык, Павлополь и Лебединское. Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Кроме того, из минометов калибра 82 мм боевики обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Малинового, Водяного, Луганского, Новолуганского и Чермалыка. Минометы же 120-го калибра захватчики трижды применили возле Троицкого и один раз – в районе Луганского.

"26 ноября враг огневой активности в районе проведения операции не проявлял. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме. По данным разведки, за прошедшие сутки, четверо российских оккупантов были уничтожены, еще шесть захватчиков - получили ранения", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики били из запрещенного вооружения.