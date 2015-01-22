Боевики обстреляли Марьинку, погиб 9-летний мальчик
16:55, 22 января 2015Война
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В результате обстрела боевиками Марьинки погиб 9-летний мальчик, его 14-летний брат и бабушка получили осколочные ранения.
REUTERS
Об этом начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook.
«Марьинка. Попадание снаряда в частное домовладение. На глазах у родителей погиб 9-летний сын. Его брат, 14 лет, и бабушка получили осколочные ранения. Семья находилась на кухне, обедали», - написал он.
Читайте такжеВ Донецке боевики обстреляли остановку, погибли 13 мирных жителей (фото, видео)«Следственно-оперативная группа не может выехать для осмотра на место происшествия в связи с непрекращающимися обстрелами города», - добавил Аброськин.
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