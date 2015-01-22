Названы фамилии десяти пленных "киборгов"

На видеозаписи показаны лица украинских военнослужащих, которые по очереди называют свои имена и фамилии, а также указывают откуда они родом.

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На видео видно, что у одного из "киборгов" сильно разбито лицо, у второго забинтована голова. Также у некоторых военных видны следы побоев на лицах.

Как сообщал УНИАН, утром Министерство обороны сообщило, что в ходе вчерашнего боя в донецком аэропорту получили ранения и попали в плен боевиков 16 украинских военных. Затем исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что "вчера 16 украинских военнослужащих, получив контузии во время боя за этот стратегический объект, попали в плен к боевикам так называемой "ДНР". Он добавил, что "сейчас идут переговоры по их освобождению из плена".