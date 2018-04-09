Журналисты нашли дом вероятного свидетеля катастрофы МН17 (фото, видео)

СМИ опубликовали новые доказательства причастности военного РФ в катастрофе МН17.

Журналисты «Донбасс.Реалии» нашли дом российского военного Сергея Дубинского (с позывным «Хмурый»), которого подозревают в причастности к катастрофе МН17 на Донбассе.

Об этом говорится в материале «Донбасс.Реалии».

Журналисты посетили хутор Большой Лог в русской Ростовской области, где проживает Дубинский. Разговаривать с журналистами он отказался.

Кроме того, «Донбасс.Реалии» удалось воссоздать маршрут российской зенитно-ракетной установки «Бук», из которой, предположительно, сбили самолет.

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Журналисты использовали радиоперехват СБУ, видео очевидцев и выводы Международной следственной группы.

«Собранные видеодоказательства позволяют утверждать, что комплекс перемещался по контролируемой боевиками территории в сторону поселка Первомайский, откуда и был произведен выстрел», — утверждают журналисты.

Дубинского идентифицировали с помощью перехваченных разговоров организаторов выстрела. Человек, который дает указания о транспортировке «Бука», на записях СБУ появляется под позывным «Хмурый». По данным журналистов, он и есть Сергеем Дубинским, который до войны жил в Донецкой области в поселке Великая Новоселка.

«Донбасс.Реалии» также пообщались с братом Сергея Дубинского — Романом, который живет в Украине. Он подтверждает, что его брат действительно был российским военным и воевал на стороне боевиков в 2014 году. Об этом «Хмурый» говорил ему лично.

«Он мне сам позвонил и сказал, что он «сейчас в ДНР». Я говорю: «А что ты там делаешь, смысл?». Я принципиально не понимаю. У меня другая позиция – полностью проукраинская», — заявил брат российского полковника.

Роман Дубинский звонил брату, после того, как в СМИ появились сообщения, что «Хмурый» участвовал в транспортировке «Бука».

«Я ему позвонил и спросил, кто это сделал. Он мне ответил, что это сделала украинская сторона. Вот такой был ответ. Я говорю: «Тут и факты есть, и записи какие-то есть». Он сказал, что они этого не делали, это «провокация», — отметил Роман Дубинский.

«Донбасс.Реалии» попросили его прослушать запись перехватов СБУ, где якобы фигурирует Сергей Дубинский. Роман Дубинский отметил, что голос очень похож на голос его брата.

Пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года возле оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства.

Все пассажиры и члены экипажа — всего 298 человек — погибли.

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Россия отрицает свою причастность к сбиванию пассажирского самолета.

В сентябре 2017 года Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина подписали меморандум о политической поддержке уголовного преследования виновных в катастрофе MH17 по нидерландскому законодательству.

25 декабря 2017 года Британская разведка назвала Россию ответственной за катастрофу.