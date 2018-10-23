Умер "киборг" Тетерук, прошедший "горячие" точки на Донбассе (фото)

Боец ранее перенес ранение и контузию.

В ночь на 22 октября скоропостижно скончался ветеран 93-й бригады, киборг Михаил Владимирович Тетерук.

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Об этом сообщили в Facebook 93-й бригады. Он прошел самые горячие точки 2014-2015 годов — Пески, Опытное, Донецкий аэропорт. Перенес ранение и контузию. Военного демобилизовали в октябре 2015 года.

Причины смерти ветерана АТО не называются.

Ранее стало известно, что украинский офицер, старший лейтенант Александр Фордук умер на Буковине. Он служил в танковой роте, 14-й бригаде.