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Умер "киборг" Тетерук, прошедший "горячие" точки на Донбассе (фото)

13:15, 23 октября 2018
Война
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Военный прошел горячие точки на Донбассе / фото facebook.com/93OMBR

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Об этом сообщили в Facebook 93-й бригады. Он прошел самые горячие точки 2014-2015 годов — Пески, Опытное, Донецкий аэропорт. Перенес ранение и контузию. Военного демобилизовали в октябре 2015 года.

Причины смерти ветерана АТО не называются.

Ранее стало известно, что украинский офицер, старший лейтенант Александр Фордук умер на Буковине. Он служил в танковой роте, 14-й бригаде.

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Теги: #АТО#смерть