Умер "киборг" Тетерук, прошедший "горячие" точки на Донбассе (фото)
13:15, 23 октября 2018Война
2763 0
Боец ранее перенес ранение и контузию.
Военный прошел горячие точки на Донбассе / фото facebook.com/93OMBR
В ночь на 22 октября скоропостижно скончался ветеран 93-й бригады, киборг Михаил Владимирович Тетерук.
Читайте такжеВ Донецкой области на линии разграничения умерла женщина
Об этом сообщили в Facebook 93-й бригады. Он прошел самые горячие точки 2014-2015 годов — Пески, Опытное, Донецкий аэропорт. Перенес ранение и контузию. Военного демобилизовали в октябре 2015 года.
Причины смерти ветерана АТО не называются.
Ранее стало известно, что украинский офицер, старший лейтенант Александр Фордук умер на Буковине. Он служил в танковой роте, 14-й бригаде.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter