На Буковине умер украинский офицер - у него остались жена и пять дочерей

У АТОшника осталась жена и пять дочерей.

Украинский офицер, старший лейтенант Александр Фордук умер на Буковине.

Он служил в танковой роте, 14-й бригаде, сообщает информационное агентство АСС.

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Как рассказал поселковый голова пгт. Берегомет Сергей Боднарюк, Фордук - 1964 года рождения. Когда начались военные действия на Востоке Украины, он был мобилизован. В течение 2015-2016 годов защищал границы Украины в зоне проведения АТО.

У мужчины осталась жена, трое родных дочерей и две - приемных. Говорят, в последнее время военный болел. Прощание с Фордуком состоится во вторник, 9 октября.

Как сообщали СМИ, под Харьковом в уборной поезда железнодорожники обнаружили мертвого военного.