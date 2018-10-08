На Буковине умер украинский офицер - у него остались жена и пять дочерей
17:09, 08 октября 2018Война
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У АТОшника осталась жена и пять дочерей.
В последнее время военный болел / фото УНИАН
Украинский офицер, старший лейтенант Александр Фордук умер на Буковине.
Он служил в танковой роте, 14-й бригаде, сообщает информационное агентство АСС.
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Как рассказал поселковый голова пгт. Берегомет Сергей Боднарюк, Фордук - 1964 года рождения. Когда начались военные действия на Востоке Украины, он был мобилизован. В течение 2015-2016 годов защищал границы Украины в зоне проведения АТО.
У мужчины осталась жена, трое родных дочерей и две - приемных. Говорят, в последнее время военный болел. Прощание с Фордуком состоится во вторник, 9 октября.
Как сообщали СМИ, под Харьковом в уборной поезда железнодорожники обнаружили мертвого военного.
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