Журналист о недопуске Губарева на "выборы" в "ДНР": списали в утиль (видео)

По словам журналиста, Кремль уже определился с фаворитом на "выборах" в "ДНР".

Бывшего "народного губернатора" Донбасса Павла Губарева не допустили к выборам в "ДНР".

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"Кремль уже определился с фаворитом в Донецке. Им стал Денис Пушилин, а Губарева списали в утиль. Это весной 2014-го он был героем всех новостей. А теперь пассионарии больше не нужны", - пишет на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

По его словам, Губарев не стал объявлять митинги, звать своих сторонников на улицы. Причина - проста.

"Губареву страшно. Он знает, что в "народной республике" за такое убьют... В соцсетях и Telegram он жалуется, бурчит, что недопуск к выборам - это неуважение к его избирателям, что в Донецке беспредел и т.д. А чего возмущаться? Ведь хотели же именно этого. Хотели в Россию, вот и получили Россию. Ведь там именно так делаются выборы. Царь в Кремле решает, что нужно народу, а не сам народ. Кончилась демократия. Наслаждайтесь", - подытожил журналист.

Ранее СМИ сообщали, что к участию в незаконных выборах террористической организации "ДНР" допустили пять "кандидатов", отказав в регистрации лидеру "Народного ополчения Донбасса", так называемому "народному губернатору Донетчины" Павлу Губареву.