На Донбассе в ходе боевых действий двое военнослужащих получили ранения

Российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе сегодня в ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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Об этом сообщается в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил по состоянию на 18.00. «В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе трижды из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями», - сказано в сводке.

Уточняется, что днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Шумы, Невельское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Опорные пункты украинских войск неподалеку от Шумов, Гнутово и Лебединского были обстреляны из минометов 82-го калибра. Кроме того, по позициям возле Лебединского враг вел огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм.

В случае угрозы жизни военнослужащих, командиры принимали решение о проведении огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил, подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 19 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, были ранены двое украинских военных.