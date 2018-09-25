СМИ узнали имя экс-"министра", вывезенного украинскими контрразведчиками из "ДНР"

В СБУ не называют фамилию бывшего "министра", но, по информации СМИ, речь идет об Алию Камаре.

В ходе спецоперации контрразведки СБУ с временно оккупированной территории Донецкой области был вывезен так называемый бывший министр "ДНР".

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По информации LIGA.net, которая ссылается на источники в СБУ, речь идет о бывшем "министре аграрной промышленности "ДНР" Алию Камаре, который 15 декабря 2014 был арестован.

Камара продержался на посту "министра" три недели, а потом почти 4 года провел в тюрьме по обвинению в заговоре и хищениях.

Напомним, 25 сентября стало известно, что контрразведка Службы безопасности Украины в результате спецоперации вывела со временно оккупированной территории Донецкой области еще одного так называемого «министра ДНР», который сотрудничает со следствием.

"Оказавшись на подконтрольной Украины территории, мужчина в рамках открытого уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, фактах непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, хищения государственного имущества, разрушения инфраструктуры и народнохозяйственного комплекса региона и других преступлений российско-террористических войск против основ национальной и общественной безопасности", - отмечается в пресс-службы СБУ.

Правоохранители установили, что в сентябре 2014 года мужчина присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Сначала в составе так называемого «Индустриального оплота Донбасса» он занимался поставкой в ОРДО удобрений, горюче-смазочных материалов и других товаров, закупкой зерна и конечной продукции сельского хозяйства.

Впоследствии, возглавив по предложению Захарченко «министерство агропромышленной политики и продовольствия» террористов, злоумышленник под кураторством российских спецслужб обеспечивал формирование штата и функционирование фейкового ведомства. Среди прочего, он также «санкционировал» прибытие на оккупированные территории Донбасса грузов так называемого "российского гуманитарного конвоя".

Ранее СМИ сообщили, что из ОРДЛО доставили "министра культуры ДНР" Юрия Лекстутеса, ему в Украине выдвинули подозрение по статье "создание террористической группы или террористической организации".