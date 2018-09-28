Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали более 100 взрывов на Донбассе

Абсолютное большинство взрывов зафиксировано в Донецкой области, в Луганской области зафиксированы 4 взрыва.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что за сутки зафиксировали более 100 взрывов на Донбассе, преимущественно в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 26 сентября по 19:30 27 сентября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

Читайте такжеОБСЕ рассказала, что боевики сделали с аэродромом в оккупированном Луганске

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, как и за предыдущий отчетный период, зафиксировав, в частности, около 100 взрывов против около 90", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области наблюдатели зафиксировали нарушение режима тишины в районе Донецкой фильтровальной станции, Гнутово, Чермалыка, Светлодарска и Ясиноватой.

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (2 взрыва), - заявили в миссии.

В Луганской области огневая активность замечена в районе Кряковки и Золотого.

Ранее УНИАН сообщал, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали в Донецкой и Луганской областях около 134 взрывов.