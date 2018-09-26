Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали на Донбассе 134 взрыва

В Донецкой области зафиксировано около 100 взрывов, а в Луганской - 34.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали в Донецкой и Луганской областях около 134 взрывов.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 24 сентября до 19:30 25 сентября, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, однако аналогичное количество взрывов (около 100), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом", - говорится в отчете.

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В частности, в Донецкой области зафиксировано ведение огня в районе Донецкой фильтровальной станции, Светлодарска и Гнутово.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 34 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (11 взрывов)", - говорится в отчете.

В Луганской области, среди прочего, нарушения зафиксированы в районе Кряковки, Золотого-5 и Михайловки.

Как сообщал УНИАН, ранее беспилотник наблюдательной миссии ОБСЕ обнаружил в неподконтрольном Украине районе Донецкой области недалеко от границы с Россией, где отсутствуют пункты пропуска на границе, колонну из 10 грузовиков ("КамАЗ") с крытыми брезентом грузовыми отсеками.