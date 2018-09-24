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Офицер ВСУ показал фото ликвидированного вчера боевика "ДНР"

20:51, 24 сентября 2018
Война
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Боевик Ростислав Лагуткин "Кислый" / фото Анатолий Штефан Штирлиц, Facebook

Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, опубликовавший фотографию боевика на своей странице в Facebook, уничтоженного 23 сентября члена НВФ зовут Ростислав Лагуткин по прозвищу «Кислый».

Боевик Ростислав Лагуткин "Кислый" / фото Анатолий Штефан Штирлиц, Facebook

Как сообщают паблики боевиков, Лагуткин был убит в оккупированном поселке Красный Партизан (Бетьманово).

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Теги: #боевики#ликвидация