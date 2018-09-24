Офицер ВСУ показал фото ликвидированного вчера боевика "ДНР"

Боевик был убит в оккупированном поселке Красный Партизан (Бетьманово).

В Сети показали фотографию ликвидированного накануне террориста «ДНР».

Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, опубликовавший фотографию боевика на своей странице в Facebook, уничтоженного 23 сентября члена НВФ зовут Ростислав Лагуткин по прозвищу «Кислый».

Как сообщают паблики боевиков, Лагуткин был убит в оккупированном поселке Красный Партизан (Бетьманово).