Волонтеры показали разрушенную позицию украинских военных на Донбассе (фото)

В течение двух дней разрывы 120-миллиметровых мин слышали жители Луганского и Новолуганського, Торецка, Авдеевки, Марьинки и даже окрестностей Мариуполя.

В течение выходных шестеро украинских военных были ранены в зоне проведения ООС. Также были зафиксированы два десятка вражеских обстрелов из тяжелого вооружения.

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Тяжелое вооружение российские наемники применили при обстреле хутора Вильный, который недавно взяли под свой контроль Вооруженные силы Украины, в результате чего было уничтожено несколько домов, сообщают волонтеры фонда "Вернись живым".

Кроме того, зафиксировано движение очередной колонны военных грузовиков, которые продолжают завозить с территории России боеприпасы.

"Последствия вы можете увидеть на фото. Почти десяток снарядов уничтожил одну из наших передовых позиций, оружие и тепловизоры. Сейчас позиция восстановлена, ребята продолжают сдерживать врага", - рассказали волонтеры и показали фото.