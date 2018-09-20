На Донбассе боевики из ПТРК били по украинским военным возле Луганского
На протяжении прошлых суток, 19 сентября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
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Об этом говорится в утренней сводке Объединенных сил. "Оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", - отмечается в сообщении.
В частности, в течение минувших суток враг обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Пески, Невельське, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, днем из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Лебединское и Водяное. Опорный пункт наших войск вблизи Крымского противник также обстрелял уже вечером с миномета 120-го калибра. Кроме того, под огонь противотанкового ракетного комплекса попала позиция Объединенных сил неподалеку от Луганского", - говорится в сводке.
В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен.
По данным разведки, один боевик российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожен и трое ранены.
"С начала этих суток противник дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское и Чермалык. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - подытожили в пресс-центре.