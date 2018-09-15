Убийство Захарченко не повлияет на ситуацию на Востоке Украины - Волкер

Он подчеркнул, что сейчас нужно добиваться деоккупации захваченных территорий Донбасса.

Убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко не повлияет на ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщил спецпредставитель государственного департамента США по вопросам ситуации в Украине Курт Волкер, отвечая на вопрос президента Леонида Кучмы на конференции YES, передает РБК-Украина.

"Несмотря на убийство, нет никакого фундаментального изменения ситуации (не состоялось - ред.). Это свидетельство, насколько жестокой является ситуация, насколько важным является достижение мира", - заявил Волкер.

Он подчеркнул, что сейчас нужно добиваться деоккупации захваченных территорий Донбасса.

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"Украина имеет очень большой успех, нашла свою самоидентификацию, стала динамичной европейской страной. Украина сделала свой взнос за минскими соглашениями. Она подготовила и ЗУ "О местных выборах", и "Об амнистии". Другая проблема в том, что этого нельзя реализовать на оккупированных территориях. Так что нам надо добиваться их деоккупации. Также важно, чтобы Украина посмотрела закон "Об особом статусе Донбасса" для того, чтобы не дать России воспользоваться этими мерами в адрес Украины", - добавил спецпредставитель США.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что убийство главаря самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александра Захарченко не должно ставить под сомнение обязательства сторон по минским соглашениям.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после гибели Захарченко встреча лидеров "нормандского формата" в ближайшее время не возможна.