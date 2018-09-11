В Донецке засняли переброску военной техники "ДНР" через центр города (видео)

Во время проезда военной техники останавливались автомобили и общественный транспорт.

В сети появились кадры переброскии военной техники "ДНР" через центральные кварталы оккупированного Донецка.

На видео зафиксировано, как по улице Артема движется колонна бронетранспортеров. Судя по описанию к ролику, что их было около 20.

Как сообщал УНИАН, СЦКК фиксирует у боевиков на Донбассе беспрецедентное количество тяжелой военной техники.

"Украинская сторона СЦКК зафиксировала беспрецедентное количество артиллерийских систем, танков и боевых бронированных машин вне мест постоянного хранения и с нарушением линий отведения, предусмотренных Минскими договоренностями. Также боевики продолжают игнорировать «школьное» перемирие и наращивают количество обстрелов", - говорится в сообщении.