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В Донецке засняли переброску военной техники "ДНР" через центр города (видео)

09:37, 11 сентября 2018
Война
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БТРы проехали по городу в сопровождении машин &quot;полиции&quot; / Скриншот

На видео зафиксировано, как по улице Артема движется колонна бронетранспортеров. Судя по описанию к ролику, что их было около 20.

Как сообщал УНИАН, СЦКК фиксирует у боевиков на Донбассе беспрецедентное количество тяжелой военной техники.

"Украинская сторона СЦКК зафиксировала беспрецедентное количество артиллерийских систем, танков и боевых бронированных машин вне мест постоянного хранения и с нарушением линий отведения, предусмотренных Минскими договоренностями. Также боевики продолжают игнорировать «школьное» перемирие и наращивают количество обстрелов", - говорится в сообщении.

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Теги: #Донецк#ДНР#техника