На Луганщине мужчина погиб, подорвавшись на растяжке

При осмотре на теле были обнаружены минно-взрывные травмы, от которых, вероятно, и погиб мужчина.

55-летний житель пгт Станица Луганская подорвался на неизвестном взрывном устройстве, вероятно растяжке.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области

Отмечается, что «сегодня, в 12.05 в Станично-Луганский отдел полиции поступило сообщение 58-летней местной жительницы о том, что ее 55-летний муж, еще в 7 часов утра ушел на прогулку и до сих не вернулся.

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На поиски мужчины были ориентированы личный состав Станично-Луганского отдела полиции, приданные силы. Уже через несколько часов полицейские недалеко от железнодорожной станции Кондрашевская-Новаа, в зарослях обнаружили тело мужчины».

В сообщении сказано, что, учитывая опасный участок местности, расположенной в нескольких сотнях метров от позиций боевиков и на котором могут находиться мины и неразорвавшиеся боеприпасы, на место происшествия были вызваны специалисты взрывотехнической службы ГУНП.

«После обследования территории полицейским удалось эвакуировать тело мужчины. При осмотре на теле были обнаружены минно-взрывные травмы, от которых вероятно и погиб мужчина», - отмечают в полиции.

В сообщении сказано, что данный факт внесен в ЕДРД и квалифицирован по ст. 258 УК Украины «Террористический акт». Проводятся дальнейшие следственные действия.