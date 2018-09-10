В Донецк хочет вернуться бывший "зам" Стрелкова "Хмурый", причастный к катастрофе MH17

Сергей Дубинский "Хмурый" подозревается в причастности к атаке на малайзийский "Боинг" рейса МН17.

Бывший заместитель Гиркина "Стрелкова", российский кадровый военный Сергей Дубинский с позывным "Хмурый" планирует возвращаться в Донецк.

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Об этом в своем Telegram-канале пишет пособник террористов Жучковский. "Хмурый планирует возвращение (или пока просто визит) в Донецк", - говорится в его сообщении.

Журналист напомнил, что позывной "Хмурый" принадлежит Сергею Дубинскому. Он был "заместителем" Стрелкова и так называемым руководителем "ГРУ "ДНР".

"Хмурый" покинул "ДНР" в конце 2015 года (его вызвали в РФ на "переговоры", а въезд обратно закрыли)", - пишет Жучковский.

Ранее Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении российского полковника Сергея Дубинского. Его обвиняют в создании террористической организации и участия в войне на Донбассе. Но, кроме этого, Дубинский подозревается в причастности к атаке на малайзийский "Боинг" рейса МН17.