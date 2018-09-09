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На Донбасс въехала автомобильная колонна из России - волонтер

15:03, 09 сентября 2018
Война
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Волонтер рассказал об автомобильной колонне из РФ на Донбассе / dn.vgorode.ua

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В ее состав вошли 12 грузовых автомобилей КамАЗ, два микроавтобуса и один передвижной комплекс РЭБ, пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Скорее всего, границу со стороны РФ колонна пересекла под утро. От границы передвигались только полями и уже были замечены в районе н.п. Кутейниково на переезде, на повороте по направлению на н.п. Моспино. От Моспино до Донецка рукой подать. Почти пригород", - говорится в его сообщении.

Волонтер отметил, что в автомобилях находились люди в военной форме, скорее всего, только солдаты, так как офицеры находились в двух микроавтобусах. Примерный возраст 25-45 лет.

Ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали очередную колонну грузовиков, которые пересекают украинскую границу со стороны России.

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Теги: #Донбасс#Россия