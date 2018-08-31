На Донбасс въехала колонна грузовиков из России (фото)

Опубликованы кадры со спутника, на которых видно, как машины едут к месту назначения.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали очередную колонну грузовиков, которые пересекают украинскую границу со стороны России.

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Об этом СММ ОБСЕ сообщила на своей странице в Twitter. "Несмотря на ограничения со стороны России, СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе грузовики, которые незаконно пересекали украинско-российскую границу с территории РФ, перевозя боеприпасы для российского тяжелого оружия в Хрустальном, а также новые образцы российских систем радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Несмотря на ограничения со стороны России, СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе грузовики, которые незаконно пересекали укр.-рус. границу с территории РФ, перевозя боеприпасы для русского тяжелого оружия в Хрустальному, а также новые образцы российских систем радиоэлектронной борьбы pic.twitter.com/vWGoOgj7Mx — UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) August 30, 2018

Как сообщал УНИАН, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продолжают фиксировать большое сосредоточение тяжелого оружия контролируемых Россией боевиков на Донбассе.