КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

Единственный в области контрольный пункт въезда-выезда не работал из-за проведения работ по реконструкции.

Сегодня после проведения работ по реконструкции по решению командующего Объединенными силами возобновил функционирование единственный в Луганской области контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская».

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, открыли обновленный КПВВ председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Луганской области Виктор Радак, начальник ГУ ГСЧС в Луганской области Михаил Пшик, руководство районной администрации.

Сотрудники Станично-Луганского отдела полиции вместе с бойцами батальона «Луганск-1» будут ежесуточно обеспечивать общественный порядок и публичную безопасность на КПВВ.

Кроме того, в рамках дорожного коридора увеличено количество автоматизированных рабочих мест по проверке документов и штат подразделения, которое обеспечивает пропускные операции.

Планируется обеспечить комфортное пересечение линии разграничения 10-12 тысяч граждан без уменьшения составляющей безопасности. КПВВ оборудован системой видеонаблюдения.

Также завершается подведение коммуникаций и строительство дополнительных удобств для граждан.

Как сообщал УНИАН, КПВВ «Станица Луганская» не работал с 2 сентября. На пункте продолжались работы по реконструкции и развитию с целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения, в частности, монтировали новые модули для проведения паспортного и фискального контроля.