Штаб ООС заявил о "признаках стабилизации" на Донбассе в первый день "школьного перемирия"

Интенсивность обстрелов позиций Объединенных сил заметно снизилась, хотя полностью условий “школьного” перемирия боевики не придерживаются.

За прошедшие сутки, 29 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, однако полностью контролируемой и имела признаки к стабилизации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook. Российские оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 1 раз - из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

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«Противник вел прицельный огонь из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское Троицкое, Светлодарск, Южное, Новгородское, Новомихайловка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Водяное. На Горловском направлении в районе населенного пункта Новгородское противник применил миномет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток не допущено.

От начала суток боевики 1 раз обстреляли позиции ВСУ в районе Луганского из станкового противотанкового гранатомета.

«В целом интенсивность обстрелов позиций Объединенных сил заметно снизилась, хотя полностью условий “школьного” перемирия враг не придерживается», – добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе и контролируемые Россией боевики подтвердили приверженность режиму прекращения огня, который должен был начаться с полуночи 29 августа в связи с началом нового учебного года.