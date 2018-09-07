В Донецке делят "наследство" главаря террористов Захарченко

После ликвидации Захарченко в Донецке начался передел "власти" и финансовых потоков.

Экс- командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что прекратил "активную публичную деятельность" из-за конфликта с ликвидированным главарем "ДНР" Александром Захарченко.

Читайте такжеРазведка узнала, кого в Кремле хотят поставить на место главаря "ДНР" Захарченко (видео)

Об этом террорист Ходаковский рассказал в своем Telegram-канале. "Главный вопрос, который волнует "заинтересованных лиц" - наследство Захарченко. Одни хотят сохранить его в своих руках, другие - либо поделить, либо полностью присвоить себе. С этой целью уже сформированы списки будущих министров и руководителей ведомств, которые заменят существующих сразу после того, как должным образом сложатся обстоятельства", - отметил экс- командир батальона "Восток".

В то же время, Ходаковский утверждает, что "не участвует в этом" и выступил за проведение "выборов".

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.