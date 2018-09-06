В "батальоне Моторолы" было подразделение для грабежа домов жителей Донбасса – экс-боевик из РФ

Бывший боевик утверждает, что обвинил в мародерстве террориста "Моторолу", ликвидированного в 2016 году.

Российский военный преступник, выходец из Башкортостана Алексей Скворцов по прозвищу «Шпак», который воевал на Донбассе в составе разных НВФ, рассказал в интервью о преступности в батальоне "Спарта".

Как сообщает «Информационное сопротивление», главари и их подчиненные, по словам "Шпака", не гнушались мародерством, разграблением российской "гуманитарной" военной амуниции.

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Боевик рассказал, что «Спарту» он покинул из-за разногласий с главарем формирования «Моторолой». «Шпак» утверждает, что обвинил в мародерстве самого «героя новороссии», ликвидированного в 2016 году. Также Скворцов был недоволен тем, что раненые боевики остаются без медицинской помощи. Скандалы с «Моторолой» доходили до стрельбы прямо в помещении, говорит наемник.

При этом «Шпак» утверждает, что сам не замешан в мародерстве и продаже российской гуманитарки, а наоборот, получал по морде от комбата первого батальона за то, что пытался возразить против беспредела.

«Там отдельные люди, отдельная бригада, которая разворовывала дома людей, которые находились на ближнем фронте. Этот взвод бросал своих раненых на произвол судьбы», - говорит «Шпак».

У одного из боевиков «Спарты» с позывным «Чечен» была своя бригада, «он мародёрил дома на линии фронта, якобы для помощи батальону для раненых, хотя им помощи не оказывали, их списывали».