С начала суток оккупанты на Донбассе ранили пятерых украинских бойцов - штаб ООС

По данным разведки, ответным огнем двое боевиков уничтожены и четверо - ранены.

В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, пятеро украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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«Дерзко пренебрегая условиями «школьного» перемирия, противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Каменка и Южное», - говорится в сообщении.

«В результате обстрелов из станковых автоматических гранатометов, к сожалению, пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения», - отметили в штабе.

По данным разведки, ответным огнем двое оккупантов уничтожены и четверо - ранены.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что с начала текущих суток боевики осуществили три обстрела, один украинский военный ранен.