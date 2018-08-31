Путин отреагировал на смерть Захарченко

Ранее в МИД РФ ответственность за убийство главаря "ДНР" возложили на украинскую сторону.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Текст соответствующей телеграммы обнародован на сайте Кремля.

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В сообщении, в частности, отмечается, что «подлое убийство» Захарченко свидетельствует о нежелании его организаторов искать мирное решение конфликта и «вести реальный диалог с жителями юго-востока».

Путин также рассчитывает, что организаторы и исполнители убийства понесут наказание.

Напомним, сегодня главаря "ДНР" Александра Захарченко подорвали в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Лидер боевиков скончался в больнице, куда его доставили после взрыва.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за убийство Захарченко на Киев.

Справка УНИАН. Александр Захарченко - пророссийский террорист, главарь так называемой "ДНР". Во время пророссийских выступлений на востоке Украины руководил донецким отделением харьковского бойцовского клуба «Оплот».

16 апреля 2014 возглавил группу боевиков, которые заняли здание донецкой городской администрации. В мае 2014 был назначен «военным комендантом» захваченного боевиками Донецка. Впоследствии назначен на должность «заместителя министра внутренних дел ДНР». В августе сменил на посту председателя Совета Министров «ДНР» Александра Бородая. В ноябре 2014 года, после нелегитимных выборов в "ДНР", непризнанная ЦИК республики объявила, что Захарченко получил победу.

По данным СМИ, в 2010 году Александр Захарченко проходил обследование в Харьковском областном центре медико-социальной экспертизы. Там ему была официально присвоена II группа инвалидности по психическому заболеванию. В документе медицинского центра отмечается «устойчивые необратимые психические расстройства». Ему было назначено лечение в стационар Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3. В справке также также отмечается, что действия больного Захарченко «несут угрозу окружающим».

Годы 2010-2013 были изъяты из официальной биографии Захарченко. Однако с 2013 года, как раз после общения с врачами, Захарченко вновь появился в СМИ - уже как активист харьковской пророссийской организации «Оплот».