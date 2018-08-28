В Минобороны заявили, что не занижают реальные боевые потери на Донбассе

Минобороны призывает журналистов пользоваться информацией, полученной исключительно из официальных источников.

Министерство обороны не занижает реальные боевые потери на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Уже не первый раз в отдельных СМИ и печатных изданиях звучат обвинения в адрес Минобороны Украины, Генерального штаба ВС Украины, штаба ООС о якобы занижения количества боевых потерь в районах проведения операции. При этом отдельные СМИ ссылаются на недостоверные и сомнительные источники. Официально заявляем, что оборонное ведомство никоим образом не занижает реальные боевые потери и ежедневно информирует об этом общественность и представителей СМИ во время информационных мероприятий. Жизнь и здоровье каждого украинского военнослужащего - самое ценное для каждого командира. Министерство обороны Украины и Вооруженные Силы Украины всегда открыты для общества и конструктивного диалога. Еще раз обращаемся к журналистам - пользоваться исключительно информацией, полученной из официальных источников", - подчеркнул он.