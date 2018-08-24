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В Одесской области открыли памятник защитникам Украины в виде башни Донецкого аэропорта

22:41, 24 августа 2018
Война
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В Доброславе сегодня открыли памятник защитникам Украины / фото Людмила Прокопечко

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие композиции состоялось вечером и было приурочено к 27-й годовщине Независимости Украины.

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Авторы композиции - скульптор Виталий Квак и кузнец Освальдо Искерго Фрага.

Металлический памятник представляет собой расстрелянную оккупантами башню Донецкого аэропорта. Его высота - порядка 7,5 метров. Возле стилизованного сооружения – несколько фигур украинских «киборгов». Они примерно в человеческий рост и сделаны таким образом (решетчатые изваяния), что под определенным углом перед глазами словно растворяются (из-за пустот в конструкции). По замыслу авторов, таким образом они хотели показать, что защитников аэропорта больше нет – они погибли, но память о них будет вечной.

У подножия памятника установлена инсталляция с картой и гербом Украины, а также надпись на украинском языке: «Вечная слава бессмертию храбрых, которые зовут на подвиг живых».

Вечная слава бессмертию храбрых, которые зовут на подвиг живых / фото Людмила Прокопечко

При изготовлении инсталляции также использованы настоящие гильзы и обломки, привезенные волонтерами с передовой. Часть покрытия у подножия выполнена красным цветом, символизирующим кровь украинских бойцов, отдавших жизнь за родину.

Вышеназванная композиция посвящена всем украинцам, погибшим за независимость страны.

Справка. Диспетчерская башня разрушенного оккупантами Донецкого аэропорта - один из символов героизма украинских бойцов, которых за стойкость и мужество прозвали «киборгами», 242 дня защищавшими объект.

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Теги: #Одесская область#киборги#Донецкий аэропорт#памятник воинам АТО