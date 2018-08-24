В Одесской области открыли памятник защитникам Украины в виде башни Донецкого аэропорта
В городе Доброслав Лиманского района Одесской области сегодня открыли памятник защитникам Украины в виде башни Донецкого аэропорта.
Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие композиции состоялось вечером и было приурочено к 27-й годовщине Независимости Украины.
Читайте такжеОт прежней жизни не осталось ничего: в сети показали неопубликованные ранее фото Донецкого аэропорта
Авторы композиции - скульптор Виталий Квак и кузнец Освальдо Искерго Фрага.
Металлический памятник представляет собой расстрелянную оккупантами башню Донецкого аэропорта. Его высота - порядка 7,5 метров. Возле стилизованного сооружения – несколько фигур украинских «киборгов». Они примерно в человеческий рост и сделаны таким образом (решетчатые изваяния), что под определенным углом перед глазами словно растворяются (из-за пустот в конструкции). По замыслу авторов, таким образом они хотели показать, что защитников аэропорта больше нет – они погибли, но память о них будет вечной.
У подножия памятника установлена инсталляция с картой и гербом Украины, а также надпись на украинском языке: «Вечная слава бессмертию храбрых, которые зовут на подвиг живых».
При изготовлении инсталляции также использованы настоящие гильзы и обломки, привезенные волонтерами с передовой. Часть покрытия у подножия выполнена красным цветом, символизирующим кровь украинских бойцов, отдавших жизнь за родину.
Вышеназванная композиция посвящена всем украинцам, погибшим за независимость страны.
Справка. Диспетчерская башня разрушенного оккупантами Донецкого аэропорта - один из символов героизма украинских бойцов, которых за стойкость и мужество прозвали «киборгами», 242 дня защищавшими объект.