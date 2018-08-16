На Донбассе тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха
09:54, 16 августа 2018Война
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Сейчас жизни девушки уже ничего не угрожает - операция прошла успешно.
Девушке провели операцию / Facebook Николай Ставицкий
Боевики на Донбассе тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook боец десантно-штурмовой роты Морской пехоты Николай Ставицкий.
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"Алена... получила на фронте во время вражеского обстрела обломки "мыжебратьев", защищая мирное украинское небо", - сообщил он.
Сейчас жизни девушки уже ничего не угрожает - операция прошла успешно.
Как сообщал УНИАН, ночью боевики впервые за несколько месяцев ударили по ВСУ из "Градов".
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