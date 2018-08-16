Сейчас жизни девушки уже ничего не угрожает - операция прошла успешно.

Боевики на Донбассе тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook боец десантно-штурмовой роты Морской пехоты Николай Ставицкий.

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"Алена... получила на фронте во время вражеского обстрела обломки "мыжебратьев", защищая мирное украинское небо", - сообщил он.

Сейчас жизни девушки уже ничего не угрожает - операция прошла успешно.

Как сообщал УНИАН, ночью боевики впервые за несколько месяцев ударили по ВСУ из "Градов".