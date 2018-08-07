Украинские военные нанесли мощный удар по позициям террористов "ДНР" - боевики понесли потери

19:12, 07 августа 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

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Это произошло во вторник, 7 августа, пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин. "А ещё говорят, что все произошло внезапно, быстро и точно. Ресурсы оккупантов по этому поводу уже завыли", - говорится в его сообщении.

Как сообщал пресс-центр ООС, в течение минувших суток, 6 августа, боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения. Ранения получили трое бойцов.

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Теги: #военные#Донбасс#волонтер