За минувшие сутки на Донбассе были ранены трое украинских военных

По данным разведки, в течение суток один оккупант был уничтожен, еще четверо получили ранения.

В течение минувших суток, 6 августа, боевики 30 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на востоке Украины, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения. Ранения получили трое украинских военных.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП.

Обстрелы осуществлялись по украинским защитникам Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Новгородского, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Наряду с этим, противник обстрелял позиции ВСУ возле Новолуганского и Лебединского из 82-мм минометов, а защитники Авдеевки подверглись обстрелу из минометов калибром 120 и 82 мм. Также враг применял миномет калибра 120 мм по позициям украинских военных возле Гнутово.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 7 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Лебединского и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

По данным разведки однин оккупант был уничтожены, четверо получили ранения.

Накануне сообщалось, что количество тяжелого вооружения и военной техники на временно оккупированной территории Донецкой области возросло в 8,5 раз.